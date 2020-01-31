Kütahya AK Parti'den deprem bölgesine yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kütahya AK Parti'den deprem bölgesine yardım - Son Dakika

Kütahya AK Parti'den deprem bölgesine yardım

6 saat önce

Depremle sarsılan Elazığ için Türkiye'nin birçok ilinden yardımlar ulaştırılmaya başlanırken, AK Parti Kütahya İl Başkanlığı da ilk günden kadın kolları, gençlik kolları ve ana kademe olarak harekete geçti.

Kütahya AK Parti'den deprem bölgesine yardım, System.String[]

Depremle sarsılan Elazığ için Türkiye'nin birçok ilinden yardımlar ulaştırılmaya başlanırken, AK Parti Kütahya İl Başkanlığı da ilk günden kadın kolları, gençlik kolları ve ana kademe olarak harekete geçti.


Parti yetkilileri, battaniye, kışlık kıyafet, ısıtıcı ve temel ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı yardım tırı hazırladılar.


Yardım kampanyasını sosyal medya hesabından duyuran AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, gelen yardımları da yönetim kurulu üyeleriyle birlikte tıra yükledi.


Elazığ'dan gelen deprem haberiyle üzüldüklerini belerten Ceyhun, "Deprem haberiyle canımız yandı. Kütahya olarak, Bugün de Elazığ için beraberiz. AK Parti Kütahya İl Başkanlığı olarak, kadın kollarımızla, gençlik kollarımızla, ana kadememizle ve hayırsever iş adamlarımızla birlikte yardım tırımızı doldurduk. İçerisinde battaniyeye, ısıtıcı her türlü insani yardım malzemeleri bulunuyor.Kütahyalı hemşehrilerimize ve teşkilatlarımıza duyarlılıklarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın. Rabbim ülkemizi korusun" diye konuştu.


Kütahya AK Parti teşkilatını temsilen deprem bölgesine giden Sosyal İşler Başkanı Muhammet Ziya Afifi ve Halkla İlişkiler Başkanı Yusuf Alpaslan, depremzedelerle bir araya gelip Kütahyalılar'ın selamını ilettiler.


Afifi ve Alpaslan, Elazığ ve Malatya'da teşkilatları ile diğer kurumları ziyaret, ederek yapılması gerekenleri yerinde tespit etti. - KÜTAHYA

AK Parti, Kütahya, Elazığ, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 09:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kılıçdaroğlu, deprem bölgesinde açıklama yaparken artçı bir deprem meydana geldi
CHP'de bazı milletvekilleri, Ekrem İmamoğlu'nun Palandöken tatilinden rahatsız oldu Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti ABD, koronavirüs tehdidi nedeniyle "acil durum" ilan etti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2020 03:43:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kütahya AK Parti'den deprem bölgesine yardım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]