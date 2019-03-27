Son Dakika Haberleri: Kütahya AK Parti Seçime Hazır

Kütahya AK Parti Seçime Hazır

13 dakika önce

AK Parti Kütahya İl Başkanlığı Seçim Koordinasyon Merkezi, (SKM) 31 Mart Pazar Günü yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimi'ne hazır.SKM Başkanı Aynur Koçuk Mercan, AK Parti olarak, sandık görevlilerini belirleyerek, seçim kuruluna teslim ettiklerini dile getirdi.

Kütahya AK Parti Seçime Hazır, System.String[]
AK Parti Kütahya İl Başkanlığı Seçim Koordinasyon Merkezi, (SKM) 31 Mart Pazar Günü yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimi'ne hazır.

SKM Başkanı Aynur Koçuk Mercan, AK Parti olarak, sandık görevlilerini belirleyerek, seçim kuruluna teslim ettiklerini dile getirdi.

Mercan, seçimler için il genelinde bin 686 sandıkta 8 bin 500 partilinin asil ve yedek sandık kurulu üyesi, müşahit, kat ve okul sorumlusunun göreve hazır olduğunu kaydetti.

Tüm sandıklarda görevli bulunduran tek partinin AK Parti olduğunu belirten Başkan Aynur Koçuk Mercan, "Kütahya seçimlerde katılımın en yüksek olduğunu illerin başında geliyor. Son 11 seçimde katılım oranı yüzde 90'ın üzerinde. Bu seçimlerde katılımın daha yüksek olacağını kanaatindeyim. Kütahya il genelinde bin 686 sandık ve 425 bin 712 seçmen var. Kütahya nüfusunun yüzde 74'ü seçmen.Halkımız seçim analizini ve yorumunu bizden daha iyi yapıyor ve görüyor.Halkımız mutlaka sandığa giderek oyunu kullanmalı. Bu seçim tarihin en önemli seçimleri arasında yer almaktadır" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 12:14 Kaynak: İHA

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