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Kütahya Altıntaş'ta depremin yaraları sarılıyor - Son Dakika

Kütahya Altıntaş'ta depremin yaraları sarılıyor

20.09.2021 11:41
Kütahya Altıntaş'ta depremin yaraları sarılıyor, System.String[]

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde 31 Ağustos 2021 günü meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşların mağduriyet yaşamaması için başlatılan yoğun çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde 31 Ağustos 2021 günü meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşların mağduriyet yaşamaması için başlatılan yoğun çalışmaların sürdüğü belirtildi.

31 Ağustos Salı günü merkez üssü Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Aydınlar köyünde 5,0 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Kütahya Valiliği koordinasyonunda tüm kurum ve kuruluşlar seferber oldu. Depremden hemen sonra bölgeye 26 çadır kuran AFAD Kütahya, depremden etkilenen köylerde konteyner kurulum çalışmalarını tamamladı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce kesin hasar tespiti tamamlanan Beşkarış, Aydınlar, Genişler, Alibeyköy, Murathanlar ve Osmaniye köylerinde 34 konut, 5 ahır ve 2 iş yeri ağır hasarlı yapı tespit edildi. Depremden en çok etkilenen Beşkarış Köyü'nde 23'ü konut, 4'ü ahır, 2'si iş yeri 29 bina ağır hasar gördü. Aydınlar'da 5 konut, Genişler'de 3 konut, 2 ahır, Alibeyköy'de 2 konut, Murathanlar'da bir konut ağır hasarlı olarak kayıtlara geçti.

Çadırda kalan depremzede vatandaşların daha sağlıklı ortamlarda konaklamaları için Beşkarış köyüne 13, Aydınlar köyüne 3, Alibeyköy ve Murathanlar köylerine birer adet olmak üzere toplam 18 adet konteyner kuruldu.

Depremde en çok hasarın oluştuğu Beşkarış köyünde konteyner sevinci yaşanıyor. Vatandaşlar, "Bilindiği gibi, depremde en çok hasar bizim köyümüzde olmuştu. Devletimiz, geçici olarak kurulan çadırların ardından şimdi de konteyner kenti oluşturdu. Kurulumları tamamlandı. Önümüzdeki günlerde taşınacağız. Allah devletimize zeval vermesin. Emeği geçenlere minnettarız" diye konuştular.

Beşkarış köyündeki konteyner kent, İHA tarafından havadan da görüntülendi. - KÜTAHYA

Kütahya Altıntaş'ta depremin yaraları sarılıyor
Kütahya Altıntaş'ta depremin yaraları sarılıyor
Kütahya Altıntaş'ta depremin yaraları sarılıyor
Kütahya Altıntaş'ta depremin yaraları sarılıyor
Kütahya Altıntaş'ta depremin yaraları sarılıyor
Kütahya Altıntaş'ta depremin yaraları sarılıyor

Altıntaş, Kütahya, konut, Ahır, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Kütahya Altıntaş'ta depremin yaraları sarılıyor - Son Dakika


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