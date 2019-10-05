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Kütahya arkadaşının ustabaşı ve patronunu bıçakladı

53 dakika önce

Arkadaşının ustabaşı ve patronunu bıçakladıKütahya'da çıkarıldığı işyerine iki arkadaşını alarak giden A.Y.K., ustabaşı ve eski patronuyla tartıştı.

Arkadaşının ustabaşı ve patronunu bıçakladı

Kütahya'da çıkarıldığı işyerine iki arkadaşını alarak giden A.Y.K., ustabaşı ve eski patronuyla tartıştı. Çıkan kavgada A.Y.K.?nın yanında gelen arkadaşı Y.Y. (16) ustabaşı S.G. ve patron B.B.?yi bıçakla yaraladı.

Kütahya'da oturan A.Y.K. bir süre önce Ali Paşa Mahallesi'nde çalıştığı restoranda işten çıkarıldı. Gece yarısı arkadaşları Y.Y. ve Y.Ü.?de yanına alarak eski işyerine giden A.Y.K. restoranda ustabaşı olarak çalışan S.G.?yi işyerine dışına çağırıp tartıştı. Bu sırada restoran sahibi olan B.B.?de tartışmayı ayırmaya çalıştı. A.Y.K.?nın yanında gelen arkadaşlarından Y.Y. belinden çıkardığı bıçakla ustabaşı S.G.?yi kolundan, işyeri sahibi B.B.?yi ise kasığından bıçakla ağır yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesinin ardından yaralıları ambulansla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olaydan sonra polis ekiplerince yakalanan Y.Y., A.Y.K. ve Y.Ü. Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Kütahya arkadaşının ustabaşı ve patronunu bıçakladı

Kütahya, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 03:03 Kaynak: DHA
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