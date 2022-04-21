Kütahya Asr'a Umut Derneği'nden Kars'taki ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık desteği - Son Dakika

Kütahya Asr'a Umut Eğitim ve Yardımlaşma Derneği, Kars'ta 110 yaşayan çocuğa bayramlık ve kırtasiye desteğinde bulundu.

Derneğin başkan vekili Serap Öztürk yaptığı açıklamada, Kars'ta görev yapan Kütahyalı bir öğretmenin daveti üzerine çalışma başlattıklarını belirtti.

Kars Kuzey Yıldızı Derneği ile işbirliği yaparak daha önceden tespit edilen çocuklarla buluştuklarını dile getiren Öztürk şunları kaydetti:

"Dernek olarak ramazan ayında Kütahya'mızda bazı etkinlikler düzenledik. Bu etkinliklerimizin birisini de Kars'ta gerçekleştirdik. Kütahyalı öğretmenimizin davetiyle derneğimiz yönetici ve gönüllülerimizle birlikte Kars'a gittik. Daha önceden tespitini yaptığımız ihtiyaç sahibi ailelerimizin çocuklarıyla buluşarak ramazan bayramı öncesi bayramlık ve kırtasiye hediyelerimizi ulaştırdık ve onlarla güzel vakit geçirdik. Çocuklarımızın yüzlerinde oluşan tebessüm ve mutluluk bizleri de son derece mutlu etti."