Son Dakika Haberleri: Kütahya Av Tüfeğiyle Oynarken Yaşlı Adamı Ensesinden Vurdu

Kütahya Av Tüfeğiyle Oynarken Yaşlı Adamı Ensesinden Vurdu

29 dakika önce

Av tüfeğiyle oynarken yaşlı adamı ensesinden vurduKÜTAHYA'da çay ocağı işleten Rıdvan Nazlı (36), elinde namlusu kısaltılmış av tüfeğiyle oynarken iddiaya göre yanlışlıkla ateş etti.

Av tüfeğiyle oynarken yaşlı adamı ensesinden vurdu

KÜTAHYA'da çay ocağı işleten Rıdvan Nazlı (36), elinde namlusu kısaltılmış av tüfeğiyle oynarken iddiaya göre yanlışlıkla ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların ensesine isabet ettiği Hakkı Gültekin (74) ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Şüpheli Nazlı ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Paşamsultan Mahallesi Samanpazarı caddesinde ki Sarraf Çarşısı'nda bir çay ocağını işleten Rıdvan Nazlı, işyerinin önünde otururken oynadığı namlusu kısaltılmış av tüfeğiyle iddiaya göre yanlışlıkla ateş etti. Bu sırada tüfekten çıkan saçmalar çarşıda çakmak satarak geçimini sağlayan Hakkı Gültekin'in ensesine isabet etti. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Gültekin ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli Rıdvan Nazlı ise olay yerine gelen polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Nazlı, işyerinin önünde tüfekle oynarken yanlışlıkla ateş aldığını öne sürürken, ifadesi için Kütahya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 08:29 Kaynak: DHA

Polis, Kütahya, Güncel
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