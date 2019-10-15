Kütahya ayşe hemşire, ördüğü bez bebeklerle çocukları sevindiriyor
14 dakika önce
KÜTAHYA Ayşe hemşire, ördüğü bez bebeklerle çocukları sevindiriyor+++
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 10:20 Kaynak: DHA
KÜTAHYA Ayşe hemşire, ördüğü bez bebeklerle çocukları sevindiriyor+++
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