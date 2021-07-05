Kütahya Baro Başkanlığına Ahmet Atam yeniden seçildi - Son Dakika

Kütahya Barosu Genel Kurulunda, Baro Başkanlığına mevcut başkan Ahmet Atam yeniden seçildi.

Ahmet Atam ile Yusuf Mersin'in başkanlık için yarıştığı genel kurulda seçim yapıldı.

Kütahya Belediyesi Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde yapılan seçimi 198 oy alan Atam kazandı.

Atam, yaptığı açıklamada, "Baromuzun 46'ncı Olağan Genel Kurulu münasebetiyle, beni tekrar Kütahya Baro Başkanlığına layık gören tüm meslektaşlarıma teşekkür ederim. Bu onurlu görevin sorumluluğunu bir an olsun unutmadan, ilk günkü heyecan ve kararlılıkla sürdüreceğime emin olmanızı isterim. Allah utandırmasın." ifadelerini kullandı.