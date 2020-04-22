Kütahya, bayraklarla donatılacak - Son Dakika

Kütahya, bayraklarla donatılacak

Kütahya Valiliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 100. yılında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın gururunu ve coşkusunu evde yaşayacak Kütahyalılar için çalışmalara başladı.

Kütahya Valiliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 100. yılında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın gururunu ve coşkusunu evde yaşayacak Kütahyalılar için çalışmalara başladı.

Korona virüs salgını nedeniyle kutlamaların iptal edildiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Kütahya bayraklarla donatılacak.

Yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgınını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında Kütahya Valiliği koordinesinde görevli ekipler 23 Nisan'ı evlerinde kutlayacak çocuklar ve vatandaşları evlerinde ziyaret ederek Türk bayrağı dağıtacak. - KÜTAHYA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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