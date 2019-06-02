Kütahya Bayram ziyaretine gideceği memleketine şehit cenazesi getirildi-TAMAMI
38 dakika önce
Kütahya Bayram ziyaretine gideceği memleketine şehit cenazesi getirildi-TAMAMI(Tür: Yurt)
Kütahya
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 03:54 Kaynak: DHA
Bayram ziyaretine gideceği memleketine şehit cenazesi getirildi-TAMAMI
(Tür: Yurt)
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