Son Dakika Haberleri: Kütahya Bayram ziyaretine gideceği memleketine şehit cenazesi getirildi-TAMAMI
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Kütahya Bayram ziyaretine gideceği memleketine şehit cenazesi getirildi-TAMAMI

38 dakika önce

Kütahya Bayram ziyaretine gideceği memleketine şehit cenazesi getirildi-TAMAMI(Tür: Yurt)

Kütahya Bayram ziyaretine gideceği memleketine şehit cenazesi getirildi-TAMAMI
(Tür: Yurt)
Kütahya Bayram ziyaretine gideceği memleketine şehit cenazesi getirildi-TAMAMI
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 03:54 Kaynak: DHA
Kütahya, Güncel
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