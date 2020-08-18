Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık'tan Nihat Özdemir'e ziyaret

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'e nezaket ziyaretinde bulundu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, federasyonun Riva'daki idari merkezinde gerçekleşen ziyarette, yönetim ve icra kurulu üyesi Hamit Altıntop, yönetim kurulu üyesi Selim Soydan, genel sekreter Kadir Kardaş, temsilciler kurulu başkanı Abdurrahman Arıcı ile Kütahya Belediyesi Başkan Yardımcısı Abdullah Damcı ve Belediye Kütahyaspor Kulübü Başkanı Cahit Özel de yer aldı.

Ziyarette Nihat Özdemir, heyete A Milli Takım forması takdim etti.