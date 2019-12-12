Kütahya Belediye Başkanı Işık, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kütahya Belediye Başkanı Işık, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Kütahya Belediye Başkanı Işık, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, 3 kategoriden birer fotoğraf için oy kullandı.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, 3 kategoriden birer fotoğraf için oy kullandı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Işık, 3 fotoğraf için oy verdi.

Alim Işık, "haber" kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", "yaşam" kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş", "spor" kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğrafları tercih etti.

Seçkideki her bir fotoğrafın büyük anlamlar içerdiğini belirten Belediye Başkanı Işık, "Fotoğraf seçimi yaparken gerçekten zorlandım. AA muhabirlerinin çektiği fotoğrafların ülkemizin tanıtımına büyük katkılar sağladığını düşünüyorum. Bu konuda emeği geçen muhabirlerimizi tebrik ediyorum." dedi.

Kütahya Belediye Başkanı Işık, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Hüseyin Yıldız, Fahrettin Işık, Alim Işık, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 07:08 Kaynak: AA
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