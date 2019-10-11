Kütahya Belediye Başkanı Işık, hizmetleri değerlendirdi

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, göreve geldiğinden beri söz verdiği projeleri birer birer yerine getirdiklerini bildirdi.

Başkan Işık, Belediye Sosyal Tesisleri'nde, son üç ayılık çalışmalarını değerlendirmek üzere gazetecilerle bir araya geldi.



Birim müdürlüklerinin çalışmalarıyla ilgili sayısal ve istatistiki bilgiler paylaşan Işık, üniversite öğrencilerinin ikametgahlarını Kütahya'ya almaları konusunu çok önemsediklerini söyledi.

İkametgahlarının kente taşınmasıyla ilgili somut gelişmelerin yaşandığını belirten Işık, şunları kaydetti:

"Projelerimiz arasında yer alan ikamet kart projesi için kolları sıvadık. Gerçekte burada olan ve şehrimizin imkanlarından faydalanan üniversite öğrencilerinin ikametlerini ilimize almaları yönünde çağrımız oldu. Bu çağrı karşılık buldu ve 6 bin 500 kadar öğrencimiz Kütahya nüfusuna dahil oldu. İkametini ilimize alan öğrencilerimiz için ulaşımda ve esnaflarımızca uygulanan bir takım indirimlerden faydalanacaklar. Bunu il geneline yayarsak nüfusumuz 600 binin üzerine çıkacak ve belki de 6'ıncı milletvekili çıkarabileceğiz. Bunun yanında nüfusumuz gençleşecek, fakir il statüsünden kurtulmuş olacağız."

"En iddialı millet bahçesi Kütahya'da olacak"



Kütahya'ya Türkiye'nin en büyük millet bahçesini yapacaklarını da aktaran Işık, "Geçen meclis toplantısında detaylarını açıkladığımız şekliyle Millet Bahçesi Kütahya'mıza hayırlı olsun. Evliya Çelebi, Bahçelievler, Ziraat ve Mehmet Akif Ersoy Mahallelerimizin birlikte yararlanabileceği bölgemizin en iddialı, inşallah Türkiye'nin en büyük Millet Bahçelerinden birisini şehrimize kazandırmış olacağız. Bunun onayı çıktı. Şu anda proje aşamasındayız. Yakında ilgili TOKİ ekipleri gelip, bizim ekiplerimizle birlikte projemizin detaylarını görüştüreceğiz." ifadelerini kullandı.



Başkan Işık, gazetecilerin kentin gündemiyle alakalı sorularını da cevaplandırdı.