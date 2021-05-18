Kütahya Belediye Meclisi'nden İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki - Son Dakika

Kütahya Belediye Meclisi'nden İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki

18.05.2021 14:07
Kütahya Belediye Meclisi'nden İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki, System.String[]

Kütahya Belediye Meclisi, İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'de Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Kütahya Belediye Meclisi, İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'de Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Belediye Başkanı Alim Işık başkanlığında gerçekleştirilen mayıs ayı meclis toplantısında, mecliste grubu bulunan tüm partilerin belediye meclis üyeleri tarafından hazırlanan ortak bildiride İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'de Filistinlilere yönelik saldırıları kınandı.

MHP, AK Parti ve CHP'nin belediye meclisi gruplarınca yayımlanan bildiride başta Filistin ve Doğu Türkistan olmak üzere mazlum coğrafyalarda, Müslümanlara yapılan zulümlerin son bulması istenen bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Kurulduğu günden bugüne kadar Ortadoğu'da kan dökmeye devam eden İsrail devleti, baskıcı ve hukuk tanımaz eylemlerine devam ediyor. Bir terör devletine dönüşen İsrail'in, mübarek Ramazan Bayramı arifesinde Doğu Kudüs'te, Gazze şeridinde ve Batı Şeria'da havadan ve karadan gerçekleştirdiği menfur saldırılarda, çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan iki yüzün üzerinde Filistinli hayatını kaybetmiştir. İsrail, başta Doğu Kudüs olmak üzere Müslüman beldelerinde evrensel hukukun temel ilkelerinden olan ibadet özgürlüğünü engellemiş. İslam'ın mukaddes beldelerinden birisi ve ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa ve çevresinde ses bombalarıyla yaptığı saldırılarla birçok masum insanın yaralanmasına sebep olmuştur."

Yaşananların bütün dünya ülkelerinin gözleri önünde cereyan ettiği de kaydedilen bildiride, Kütahya belediye meclisi olarak başta Filistin ve Doğu Türkistan olmak üzere mazlum coğrafyalarda, Müslüman din kardeşlerimize yapılan bu zulümlerin, barbarlıkların, vahşet ve cinayetlerin son bulmasını yüce Allah'tan niyaz ediyoruz. İnanıyoruz ki zalimler mutlaka döktükleri kanda boğulacak ve İlahi adalet mutlaka tecelli edecektir." denildi.

Kütahya Belediye Meclisi'nden İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki
Kütahya Belediye Meclisi'nden İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki

Filistin, Kütahya, İsrail, Mayıs, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Kütahya Belediye Meclisi'nden İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki - Son Dakika


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