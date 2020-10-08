Kütahya Belediye Meclisi toplantısında Azerbaycan'a destek mesajı - Son Dakika

Kütahya Belediyesinin ekim ayı meclis toplantısında Azerbaycan'a destek mesajı verildi.

Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Alim Işık, Ermenistan güçlerinin saldırdığı Azerbaycan'ı, Kütahya Belediye Meclisi olarak desteklediklerini söyledi.

Ermenistan tarafından Azerbaycan topraklarına yönelik olarak başlatılan ve sivil kayıplara da yol açan işgal ve saldırıların halen devam ettiğini hatırlatan Işık, şunları kaydetti:

"Ermenistan'ın 30 yılı aşkın bir süredir işgal ettiği Azerbaycan topraklarını derhal terk etmesi ve Ermenistan'a destek veren güçlerin de bu ülkeye yönelik destekçi tavırlarına bir an önce son vermesi gerektiğine inanıyoruz. Ermenistan artık şunu iyi bilmelidir; Azerbaycan ve Türkiye, biz iki devlet bir milletiz. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün veciz bir şekilde ifade ettiği gibi 'Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir.' Kanımızla, canımızla, bütün varlığımızla soydaşlarımızın yanındayız. Temennimiz ve dualarımız kahraman Azerbaycan Ordusunun zaferi içindir. Kütahya Belediye Meclisi olarak Ermenistan'ın kardeş Azerbaycan topraklarına pervasızca yaptığı insanlık dışı işgal ve saldırıları lanetliyor, saldırılarda şehit düşen kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize ise acil şifalar diliyoruz."