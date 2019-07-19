Son Dakika Haberleri: Kütahya Belediyesi, 3 ayda 707 ihtiyaç sahibine yardım eli uzattı
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Kütahya Belediyesi, 3 ayda 707 ihtiyaç sahibine yardım eli uzattı

1 saat önce

Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı İlyas Bahar, son 3 ay içerisinde Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne müracaat eden 947 kişiden 707 kişiye ayni ve nakti yardımlar yapıldığını ifade etti.

Kütahya Belediyesi, 3 ayda 707 ihtiyaç sahibine yardım eli uzattı, System.String[]
Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı İlyas Bahar, son 3 ay içerisinde Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne müracaat eden 947 kişiden 707 kişiye ayni ve nakti yardımlar yapıldığını ifade etti.

Bahar, Hilal Kart ile 487 kişiye gıda yardımı, 36 kişiye günlük sıcak yemek, 114 kişiye 10 bin 108 TL nakti yardım, 789 öğrenciye 50 bin 723 TL tutarında ulaşım yardımı, 16 öğrenciye yurt yardımı, 16 kişiye kreş yardımı ve 45 kişiye evde temizlik hizmeti verildiğini bildirdi.

Bahar, 1 Haziran itibariyle ödemelere önceki aylara göre yüzde 50 oranında artırılarak ödendiğini kaydetti.

İlyas Bahar, Ramazan ayına mahsus 542 aileye de 58 bin 800 TL tutarında gıda yardımında bulunulduğunu dile getirdi.

Başkan İlyas Bahar, "Gerçek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız Belediyemizin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne müracaat edebilirler. Değerlendirme sonucu ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza sosyal belediyecilik anlayışımız gereği yardım eli uzatmaktayız. Bu çalışmaların gerçekleştirilmesinde başta Belediye Başkanımız Prof. Dr. Alim Işık olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA
Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 06:17 Kaynak: İHA
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