Kütahya Belediyesi 'Ahmet Yakupoğlu Kültür, Sanat Sezonu' açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kütahya Belediyesi 'Ahmet Yakupoğlu Kültür, Sanat Sezonu' açıldı - Son Dakika

Kütahya Belediyesi 'Ahmet Yakupoğlu Kültür, Sanat Sezonu' açıldı

7 saat önce

Kütahya Belediyesi tarafından dünyaca ünlü Kütahyalı ressam, neyzen ve minyatürist Ahmet Yakupoğlu'nun adının verildiği 2020 yılı kültür, sanat sezonu, Klasik Türk müziği yorumcusu Dilek Türkan'ın konseriyle başladı.

Kütahya Belediyesi 'Ahmet Yakupoğlu Kültür, Sanat Sezonu' açıldı, System.String[]

Kütahya Belediyesi tarafından dünyaca ünlü Kütahyalı ressam, neyzen ve minyatürist Ahmet Yakupoğlu'nun adının verildiği 2020 yılı kültür, sanat sezonu, Klasik Türk müziği yorumcusu Dilek Türkan'ın konseriyle başladı.


Ahmet Yakupoğlu Kültür, Sanat Sezonu'nun açılışı Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Açılışa, Kütahya Valisi Ömer Toraman, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Necati Gündüz, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çekiç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, MHP Kütahya İl Başkanı Ferhan Yıldırım, Belediye Başkan Yardımcıları Salih Özden, Murat Arık, Ali İhsan Ertaş ve Fatih Gölgeli, bazı daire müdürleri, STK Temsilcileri, davetliler ve vatandaşlar katıldı.


Protokol, konser öncesi Ahmet Yakupoğlu Resim Sergisi'ni ziyaret edip eserleri inceledi.


Katılımlarından dolayı konuklara teşekkür eden Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Kütahya tarih, kültür ve sanat şehri. 2020 yılı itibarıyla her yıl kültür ve sanat sezonlarına bir sanatçımızın, büyüğümüzün adını vereceğiz. Bu yıl kültür ve sanat sezonumuzda dünyaca ünlü Kütahyalı ressam, neyzen ve minyatürist Ahmet Yakupoğlu'nu anıyoruz" dedi.


Programda emeği geçenlere teşekkür eden Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman, "Klasik Türk Müziğimizin önde gelen sanatçılarından Dilek Türkan, klasik kemençe virtüözü Derya Türkan ve piyanist, besteci Baki Duyarlar'ı ilimizde ağırlamaktan mutluluk duyduk. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.


Açılış programı Dilek Türkan'ın büyük beğeni toplayan konserinin ardından hediye takdimiyle sona erdi. - KÜTAHYA

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Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 01:00 Kaynak: İHA
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