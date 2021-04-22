Kütahya Belediyesi asfalt sezonunu başlattı - Son Dakika

Kütahya Belediyesinin havaların ısınması ile birlikte zemin iyileştirme, yol bakım ve asfalt kaplama çalışmalarına başladığı bildirildi.

Hava şartlarının asfalt serim için uygun hale gelmesiyle zemin iyileştirme, yol bakım, onarım ve asfalt kaplama çalışmalarının yapıldığı mahallelerde incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Alim Işık, Zafertepe Mahallesi Zafer Caddesinde yapılan çalışmaları yerinde gördü. Mahalle Muhtarı Ahmet Gözel ve Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Köse ile birlikte çalışma alanına giden Işık, Fen İşleri Müdürü Osman Ortaçlı'dan bu sezon yapılacak asfalt çalışmaları hakkında bilgi aldı. Çalışanlara başarılar dileyen Başkan Işık, yapılan hizmetlerin Kütahya'ya hayırlı olması temennisinde bulundu. - KÜTAHYA