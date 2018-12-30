Kütahya Belediyesi, Ege Bölgesinin En Başarılı Belediyesi
46 dakika önce
Kütahya Belediyesi, Ege bölgesinin en başarılı belediyesi seçildi.
Kütahya Belediyesi
, Ege
bölgesinin en başarılı belediyesi seçildi.
Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu
'nun ödülü, Büyük Birlik Partisi
(BBP
) Genel Başkanı Mustafa Destici
tarafından takdim edildi.
Ödül töreninde konuşan Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, "Kent ve Başkan Dergisi tarafından düzenlenen 'Kent ve Başkan 2018 Ödül Töreni' gecesinde almış olduğum bu ödülü tüm Kütahya halkına armağan ediyorum. Almış olduğumuz bu ödül vermiş olduğumuz emeklerin bir ürünüdür. Göreve geldiğimiz günden bu yana şehrimizde birçok proje kazandırmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Burada bizleri bu ödüle layık görerek oy veren vatandaşlarımıza ve Kent Başkan dergisine teşekkür ediyorum" dedi. Bilecik
Belediyesi Şeyh Edebali
Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen törene, Belediye Başkan Yardımcıları Murat Arık
ve Fatih Gölgeli
de katıldı. (EFE
) - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 12:57 Kaynak: İHA
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