Kütahya Belediyesi ile DPÜ arasında 'Eğitim iş birliği' protokolü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kütahya Belediyesi ile DPÜ arasında 'Eğitim iş birliği' protokolü - Son Dakika

Kütahya Belediyesi ile DPÜ arasında 'Eğitim iş birliği' protokolü

6 saat önce

Kütahya Belediyesi ile Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) arasında eğitim işbirliği protokolü imzalandı.

Kütahya Belediyesi ile DPÜ arasında 'Eğitim iş birliği' protokolü, System.String[]

Kütahya Belediyesi ile Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) arasında eğitim işbirliği protokolü imzalandı.


Eğitim işbirliği protokolü, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal tarafından imzalandı.


Kütahya Belediyesi ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) arasında Eğitim işbirliği protokolü, eğitim-öğretim konularında oluşturulacak işbirliği çerçevesinde; üniversitenin eğitim faaliyetlerinin yaygınlaştırılmasını sağlamak, ortak projeler geliştirmek, DPÜ tarafından yürütülecek tezsiz yüksek lisans eğitim programlarına lisansüstü öğrenci desteği sağlamak, her iki kurumun da mevcut altyapı ve imkanlarını eğitim-öğretim faaliyetlerinde en üst seviyede kullanmak ve tezsiz yüksek lisans eğitimleri ve sertifikasyon programlarını kapsıyor. - KÜTAHYA

Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya Belediyesi, Alim Işık, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 03:51 Kaynak: İHA
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