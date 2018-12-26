Son Dakika Haberleri: Kütahya Belediyesi ile Pecs Belediyesi Arasında İşbirliği Protokolü

Kütahya Belediyesi ile Pecs Belediyesi Arasında İşbirliği Protokolü

38 dakika önce

Kütahya Belediyesi, Kütahya Tanıtım Vakfı(KÜTAV) ile Pecs Belediyesi arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla işbirliği protokolü imzalandığı bildirildi.

Kütahya Belediyesi ile Pecs Belediyesi Arasında İşbirliği Protokolü, System.String[]
Kütahya Belediyesi, Kütahya Tanıtım Vakfı(KÜTAV) ile Pecs Belediyesi arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla işbirliği protokolü imzalandığı bildirildi.

İşbirliği protokolü Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu ve AB Delegasyon yetkilisi Safiye Özkan tarafından imzalandı. İşbirliği protokolüyle Kütahya ve Pecs kardeş şehir ilişkisinin kurumsallaşması, planlama, izleme değerlendirme programı çerçevesinde uluslararası sözleşmelerle uyumlu hedefler doğrultusunda güçlendirilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Kültür ve oluşturucu kültürel endüstrilerin, her iki şehrin gelişme stratejisinde kilit rol oynadığına vurgu yapılan açıklamada;"Bu nedenle, kardeş şehir programı; AB 2020 Stratejisi Fasıl 26 Eğitim ve Kültür; Fasıl 27 Çevre, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri hedef 8 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme; Hedef 11 Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları; Hedef 17 Hedefler İçin Ortaklıklar başlıkları altında belirlenen politikalarla uyumlu olarak planlanacaktır. Proje kapsamında, iki şehir arasında öğrenilmiş derslerin paylaşılması, deneyim paylaşımı, karşılıklı öğrenme, iki şehrin birbirini anlaması ve her iki şehrin kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi hedeflenmiştir. Kurumsal düzeyde olan kardeş şehir ilişkisinin, esnaf, sanatçı, zanaatkar gibi toplumun her alanına yaygınlaştırılacak, şehirlerin gelişimine katkı sağlanması planlanmıştır. Proje kapsamında, kardeş şehir programının kurumsal stratejik plan çerçevesinde, uzun vadeli hedefler belirlenerek, ortak amaca doğru birlikte hareket edilmesi ilkelerinin hayata geçirilmesi için gerekli zemin hazırlanacaktır" ifadelerine yer verildi.(EFE) - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:36 Kaynak: İHA

Kütahya Belediyesi, Kütahya, Güncel
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