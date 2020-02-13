Kütahya Belediyesi kültür sanat sezonunu açtı - Son Dakika
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Kütahya Belediyesi kültür sanat sezonunu açtı

12 dakika önce

Kütahya Belediyesi kültür sanat sezonunu "Şimdi yenilik zamanı" sloganıyla başlattı.

Kütahya Belediyesi kültür sanat sezonunu açtı, System.String[]

Kütahya Belediyesi kültür sanat sezonunu "Şimdi yenilik zamanı" sloganıyla başlattı.


Belediye Başkanı Alim Işık, Hezar Dinari Kültür Merkezi'ndeki programda yaptığı konuşmada, bu yıl kültür ve sanat sezonunu Kütahyalı merhum ressam Ahmet Yakupoğlu'nu anarak başlattıklarını söyledi.

Kütahya'nın birçok sanatçı yetiştirdiğini ve kentin bir kültür ve sanat şehri olduğunu belirten Işık, "Bu yıl boyunca yapacağımız her etkinlikte hep onu anacağız. Her yıl bir büyüğümüz, bir sanatçımız adına kültür sanat etkinliklerini düzenlemeye devam edeceğiz." dedi.

Daha çok kişinin kültür sanat etkinliklerini katılabilmesi için yeni kültür merkezi inşa edeceklerini duyuran Işık, "Kültür sanat etkinliklerimize daha çok hemşehrimiz katılabilsin diye eski kültür sarayının bulunduğu yere yeni bir kültür merkezi kazandıracağız. Hayalimiz, orada aynı anda yaklaşık 2 bin kişinin aynı anda etkinlik izleyebileceği salon yapmak. Burada aynı zamanda bölgemizin en büyük kütüphanesini de yapmayı planlıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda oralarda programlar yapmayı Rabbim nasip eder." diye konuştu.

Program, klasik Türk müziği ve tango yorumcusu Dilek Türkan'ın verdiği konserle tamamlandı.

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Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 11:46 Kaynak: AA
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