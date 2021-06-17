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Kütahya Belediyesi Mehmetçiğin yanında - Son Dakika

Kütahya Belediyesi Mehmetçiğin yanında

17.06.2021 00:54

Kütahya Belediyesi Mehmetçiğin yanında Başkan Işık, askere gidecek gençlere içinde 200 lira yüklü hediye kartları takdim ederek projenin startını verdi Kütahya Belediyesi, sosyal belediyecilik adına yeni bir proje ile askere giden Mehmetçiklerin yanında oluyor.

Kütahya Belediyesi Mehmetçiğin yanında

Başkan Işık, askere gidecek gençlere içinde 200 lira yüklü hediye kartları takdim ederek projenin startını verdi

KÜTAHYA - Kütahya Belediyesi, sosyal belediyecilik adına yeni bir proje ile askere giden Mehmetçiklerin yanında oluyor. Mehmetçik Kart Projesi kapsamında askere gidecek 50 Mehmetçiği, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık makamında ağırlayarak hediye kartlarını teslim etti.

Askere giden gençler için hayata geçirilen Mehmetçik Kart projesinin tanıtımını Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık makamında yaptı. Askere gidecek olan 50 gencin de yer aldığı proje tanıtım ve kart dağıtım programında konuşan Başkan Işık, "Hayırlı bir iş için yine birlikteyiz. Mehmetçik Kart Projemizin tanıtımını ve bu dönem şehrimizden ülkemizin farklı yerlerine askere gidecek Mehmetçiklerimize dağıtmak üzere hazırladığımız kartların teslimini yapacağız. Bu projenin aslı şudur. Askere gidecek olan Mehmetçiklerimize isteyenlere, kimseye zorla değil. Bende belediyemizin bu hizmetinden yararlanmak istiyorum diye başvurmaları halinde, içerisinde bu yıl için 200 TL nakit kredi yüklenmiş bir alışveriş kartı. Gittikleri yerlerde ihtiyaçları ne ise, onu rahatlıkla harcayabilsinler, belediyemizin hatırası olsun düşüncesi ile hazırladığımız bir kart. Önümüze birçok proje geldi. İhtiyaçları olan malzemelerin olduğu belediyemizin amblemli çantasını dağıtalım dedik ama, gideceğiniz yerlerin belli olmadığı için o çantaları yanınızda yük etmeyin diye hem de ailenizin verdiği yada teslim olduğunuz birlikte devletimizin verdiği eşyayı tekrar oraya koymanın da israf olacağını düşündük. Onun yerine askerimiz kendi ihtiyacını aldın düşüncesi ile böyle bir projeye karar verdik. Emeği geçen başta Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü olmak üzere tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun. Ülkemizin her köşesinde hizmet etmek çok güzel. Rabbim sağ salim görevlerinizi tamamlamayı ve geri dönmeyi nasip etsin" dedi.

Kütahya Belediyesi Mehmetçiğin yanında
Kütahya Belediyesi Mehmetçiğin yanında
Kütahya Belediyesi Mehmetçiğin yanında
Kütahya Belediyesi Mehmetçiğin yanında

Kütahya Belediyesi, Alim Işık, Mehmetçik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kütahya Belediyesi Mehmetçiğin yanında - Son Dakika


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