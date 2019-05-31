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Kütahya Belediyesi'nde zam sevinci

49 saniye önce

Kütahya Belediyesi ile Türk Yerel Hizmet Sendikası arasında 'Sosyal Denge Tazminatı' sözleşmesi imzalandı.

Kütahya Belediyesi'nde zam sevinci, System.String[]
Kütahya Belediyesi ile Türk Yerel Hizmet Sendikası arasında 'Sosyal Denge Tazminatı' sözleşmesi imzalandı.

Belediye Hizmet Binası Konferans Salonu'nda gerçekleşen 'Sosyal Denge Tazminatı' sözleşmesi imza töreninde konuşan Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Daha önce sosyal denge tazminatı olarak en yüksek devlet memuru maaşının yüzde 70'ni alan arkadaşlarımıza yüzde 5 ilave yaparak yüzde 75'i, yüzde 90'nını alan müdürlerimize yüzde 5 ilave ederek yüzde 95'i olacak şekilde bir düzenlemeye gittik. 15 Mayıs tarihi itibariyle geçerli olacak şekilde 31 Aralık 2019 tarihine kadar söz konusu oranlar geçerli olacak. 2020 yılında tekrar bu oranları yeniden gözden geçirip, o günün şartlarına göre inşallah daha da arttırmayı hedefliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Sendika Genel Başkanımız ile sendika yetkililerine ve emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:28 Kaynak: İHA
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