Kütahya Belediyesi'nden amatör kulüplere yardım - Son Dakika

Kütahya Belediyesi'nden amatör kulüplere yardım

03.02.2021 17:27
Kütahya Belediyesi'nden amatör kulüplere yardım, System.String[]

Kütahya Belediyesi, kentte faaliyetlerini sürdüren amatör spor kulüplerine toplam 200 bin lira maddi yardımda bulundu.

Kütahya Belediyesi, kentte faaliyetlerini sürdüren amatör spor kulüplerine toplam 200 bin lira maddi yardımda bulundu.

Vali Ali Çelik, belediye binasında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, spor altyapısının geliştirilmesi konusunu oldukça önemsediğini söyledi.

Kentte sporun ve sporcunun hem bireysel hem de il anlamında gelişmesinde ellerinden gelen çabayı sarf edeceklerini belirten Çelik, "Bu alanda yapılan yardımlar temelde yerel yönetimler olarak tabir edilen sporu ve sporun gelişmesini, alt yapısının gelişmesi için kaynak bulmakta desteklerde bulunuyorlar. Gençlerimizin sağlıklı bir alt yapıya sahip olmaları hem vücut hem de zihin sağlığı sağlanması amacıyla ihtiyaç. Bütün bireylerin yaşamları boyunca ihtiyaç duyduğu spor alt yapısının geliştirilmesi çok yakından ilgilendiğimiz bir alan. Birçoğunuz bu işi canı gönülden, amatör olarak yapıyor hayatınızın bir parçası haline getiriyorsunuz." dedi.

Belediye Başkanı Alim Işık da tüm spor kulüplerine destek verebilmek için ciddi çalışmalar yaptıklarını vurguladı.

Kütahya'nın sporcu potansiyeli, kulüp sayısı ve spora yaptığı yatırımlar açısından nüfusuyla değerlendirildiğinde ilk 52 il arasında olduğunu dile getiren Işık, "Bizim hedeflerimizden birisi de Kütahya'mızı tercih edilenler arasında 5'inci il arasına sokmaktı. Bunu başarabildik, emeği geçen bütün sporcularımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah önümüzdeki zamanlarda spora daha fazla yatırım yapacağız. İmkanlarımız ölçüsünde başta Yoncalı turizm bölgemiz olmak üzere diğer alanlarda da spor yatırımlarımızı yapmak için hep birlikte çalışacağız." İfadelerini kullandı.

Işık, daha sonra Kütahya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Cengiz'e sembolik çekleri takdim etti.

Tören, hediye ve plaket takdiminin ardından sona erdi.

Kütahya Belediyesi, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kütahya Belediyesi'nden amatör kulüplere yardım - Son Dakika


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