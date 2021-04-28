Kütahya Belediyesi'nden asfalt atağı - Son Dakika

Kütahya Belediyesi'nden asfalt atağı
28.04.2021 19:41
Kütahya Belediyesince Zafertepe Mahallesi Zafer Caddesinde yapımına başlanılan asfalt serim ön hazırlık çalışmalarının tamamlanarak asfalt kaplama işlemlerine başlandığı bildirildi.
Kütahya Belediyesince Zafertepe Mahallesi Zafer Caddesinde yapımına başlanılan asfalt serim ön hazırlık çalışmalarının tamamlanarak asfalt kaplama işlemlerine başlandığı bildirildi.
Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, hava şartlarının asfalt serimi için uygun hale gelmesi ile birlikte, hızlı bir çalışma temposuna girdi. Zafertepe Mahallesi Zafer Caddesinde geçtiğimiz hafta başlayan alt yapı çalışmalarının tamamlanması ile birlikte asfalt kaplama işlemleri başladı. Yapılan çalışmaların tamamlanmasıyla Zafer Caddesi daha kaliteli bir yol imkanı sunacak. Planlanan program çerçevesinde tüm mahallelerde asfalt kaplama ve diğer yol bakım ve onarım işlemlerinin yapılacağı belirtildi. - KÜTAHYA
Son Dakika Tam kapanmada bankalar çalışacak mı? Bankalar Birliği kriterleri belirledi Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Uğurcan için 19 milyon euro verdiler, kabul etmedik Beşiktaş, Rize karşısında ilk yarının sonlarına doğru farkı ikiye yükseltti! Canlı anlatım RTÜK'ten 'Camdaki Kız' dizisindeki tartışma yaratan sahneye ceza Manisa'da İYİ Parti'den istifa edip MHP'ye geçen partili sayısı 135'e yükseldi Koronavirüsü atlattı ama hastalık peşini bırakmadı! Genç doktorun ölümü üzüntüye boğdu Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan ABD'ye üstü kapalı mesaj: İncirlik Türk üssüdür, bayrağımız 24 saat gönderde çekilidir Kilosu 40 bin lira! 'Dünyan en pahalı baharatı' olarak adlandırılan safranda sezon başladı