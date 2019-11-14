Kütahya Belediyesi'nden Dumlupınar Belediyesi'ne destek

Kütahya Belediyesi'nin eğitime verdiği destek kapsamında, Dumlupınar ilçesi Gazi İlkokul bahçesinde kurulacak olan oyun parkının malzemelerinin ilçeye gönderildiği bildirildi.



Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, "Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ın destekleriyle gönderilen oyun parkının montajı, İlçe Kaymakamlığımız tarafından tamamlanıp, öğrencilerimizin kullanımına açılacak. Montaj çalışmalarını İlçe Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, ile beraber yerinde inceledik.Belediye Başkanı Alim Işık'a, eğitime verdikleri destekten dolayı şahsım ve ilçem adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA