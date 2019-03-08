Kütahya Belediyesi'nden Helva İkramı

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Denize Uçan Otomobilde Bulunan 1'i Çocuk 2 Kişi, Böyle Kurtarıldı

Eşeğin Sütünü de Sütünden Elde Ettiği Sabunları da Satıyor