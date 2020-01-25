Kütahya Belediyesi'nden yardım seferberliği - Son Dakika
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Kütahya Belediyesi'nden yardım seferberliği

22 dakika önce

Kütahya Belediyesi, Elazığ'da yaşanan depremin ardından depremzedelere yönelik yardım kampanyası başlattı.

Kütahya Belediyesi'nden yardım seferberliği, System.String[]

Kütahya Belediyesi, Elazığ'da yaşanan depremin ardından depremzedelere yönelik yardım kampanyası başlattı.


Depremin meydana gelmesinin ardından Kütahya Belediyesi sosyal medya hesaplarından çağrıda bulunarak, Elazığ'da meydana gelen deprem sebebiyle mağduriyet yaşayan vatandaşlara ulaştırılmak üzere battaniye, soba, giysi ve erzak desteğinde bulunmalarını istedi.


Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, yaptığı açıklamada, "Elazığ'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen şiddetli deprem, bizleri derin üzüntüye boğmuştur. Böyle zor günlerde milletimizin ortaya koyduğu yüksek dayanışma ve yardımlaşma iradesi, her türlü takdirin üzerindedir. Bizde Kütahya Belediyesi olarak deprem dolayısıyla mağduriyet yaşayan kardeşlerimiz için kışlık kıyafet, battaniye ve erzak desteği sağlayacağız. Yardımlarınızı Kütahya Belediyesindeki yardım toplama alanına bekliyoruz. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz" diye konuştu.


Kütahya Belediyesinin sosyal medya üzerinden yaptığı çağrının ardından vatandaşlar, insani ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı yardım paketleriyle Kütahya Belediyesi'ne geldi.


Deprem bölgesine gönderilmek üzere toplanan battaniye, soba, giysi ve erzağın yanı sıra Kütahya Belediyesi tarafından makbuz karşılığı nakdi yardımında kabul ediliyor.


Kütahya Belediyesi tarafından toplanan yardımlar Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde deprem bölgesine gönderilecek. - KÜTAHYA

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Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 01:41 Kaynak: İHA
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