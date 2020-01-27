Kütahya Belediyesi'nden yardım seferberliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kütahya Belediyesi'nden yardım seferberliği - Son Dakika

Kütahya Belediyesi'nden yardım seferberliği

6 saat önce

Kütahya Belediyesi, Elazığ'da yaşanan depremin ardından depremzedelere yönelik yardım kampanyası başlattı.

Kütahya Belediyesi'nden yardım seferberliği, System.String[]

Kütahya Belediyesi, Elazığ'da yaşanan depremin ardından depremzedelere yönelik yardım kampanyası başlattı.


Depremin meydana gelmesinin ardından Kütahya Belediyesi sosyal medya hesaplarından çağrıda bulunarak, Elazığ'da meydana gelen deprem sebebiyle mağduriyet yaşayan vatandaşlara ulaştırılmak üzere battaniye, soba, giysi ve erzak desteğinde bulunmalarını istedi.


Kütahya Belediyesi'nin sosyal medya üzerinden yaptığı çağrının ardından vatandaşlar, insani ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı yardım paketleriyle Kütahya Belediyesi'ne geldi.


Deprem bölgesine gönderilmek üzere toplanan battaniye, soba, giysi ve erzağın yanı sıra Kütahya Belediyesi tarafından makbuz karşılığı nakdi yardımında kabul ediliyor.


Kütahya Belediyesi tarafından toplanan yardımlar Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde deprem bölgesine gönderilecek. - KÜTAHYA

Kütahya Belediyesi, Kütahya, Deprem, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 07:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Enkaz altındaki çifti kurtaran Suriyeli Mahmud ve ailesine vatandaşlık verilecek
AFAD ekipleri zamanla yarıştı! 12 yaşındaki Mustafa Emir'in kurtarılma anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlık müjdesini verdiği Suriyeli Mahmud, duygularını anlattı Aksaray'da koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alınan Çinli turistler temiz çıktı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 02:15:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kütahya Belediyesi'nden yardım seferberliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]