Kütahya Belediyesi'nin hedefi; Cumhuriyet'in 100. yılında 100 proje - Son Dakika

- Kütahya Belediyesi'nin hedefi; Cumhuriyet'in 100. yılında 100 proje

KÜTAHYA - Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, 29 Ekim 2023 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. Yılında 100 projeyi görkemli bir tören ile açmayı planladıklarını belirtti.

Belediye Başkanı Işık Kütahya'nın gerek coğrafi gerekse sahip olduğu değerler açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyledi. Başkan Işık Cumhuriyetin 100. Yılında 29 Ekim 2023 tarihinde tamamladıkları 100 projeyi görkemli bir tören ile açmayı planladıklarını belirtti. Başkan Işık açıklamasında "31 Mart 2019 yerel seçimlerinden sonra özlediğimiz ve bugüne kadar yaşanmamış ilkleri yaşatmayı çok önemsiyoruz. Çünkü bu şehir gerek bulunduğu coğrafi konum nedeniyle gerekse sahip olduğu değerler ile çok büyük bir potansiyele sahip. Bu şehir kültür ve sanat şehri. Bu şehir dünyada başka şehirlere sahip olmayan üstünlüklere sahip. 30'un üzerinde maden çeşidi ile dünya bor rezervlerinin tek başına yarısından fazlası bu şehirde. Yine birçok ünlü bu şehirden çıkmış. Şehrimizi dünya kentleri arasına sokacağına inandığımız Vazo Kule projemizin kamuoyunun takdirine sunduğumuz değerlendirme sonuçlarını kamuoyu ile paylaşacağız. Kütahya'nın UNESCO tescilli, Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülüne sahip sanatçılar dahil olmak üzere kamuoyunun beğenisine sunduğumuz modeller üzerinde onlarında görüşlerini aldık. Beğenilen model üzerinden detaylı projelerimizi yapıp, bu yıl temelini atarak Allah nasip ederse de 29 Ekim 2023 tarihinde yani Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yılında tamamlanmış, 100 projemizin toplu açılış törenini yine devlet büyüklerimizi de davet ederek gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu şehir artık eski alışkanlıklarını ve 'buradan bir şey olmaz', 'Kütahya'dan bir şey olmaz', 'Kütahyalıdan bir şey olmaz' gibi sözleri geride bıraktı. Bu şehirde her şey olacak. Bu şehrin değerleri, gençleri, çocukları inanıyorum ki şehrimize daha da çok değer katacak" dedi.