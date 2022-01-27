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Kütahya Belediyesinde işçi maaşlarında iyileştirme yapıldı - Son Dakika

Kütahya Belediyesinde işçi maaşlarında iyileştirme yapıldı

27.01.2022 16:55
Kütahya Belediyesinde işçi maaşlarında iyileştirme yapıldı

Kütahya Belediyesi Başkanı Alim Işık, belediyede çalışan işçilerin maaşlarına ek ücretlerle iyileştirme yapılarak en düşük ücretin 5 bin 450 lira olduğunu bildirdi.

Kütahya Belediyesi Başkanı Alim Işık, belediyede çalışan işçilerin maaşlarına ek ücretlerle iyileştirme yapılarak en düşük ücretin 5 bin 450 lira olduğunu bildirdi.

Işık, yaptığı açıklamada, belediye ile Güvenlik İş Sendikası ve Hizmet İş Sendikası arasında çalışanların ücretlerinin iyileştirilmesine yönelik ek protokol imzalandığını söyledi.

Ek ödemelerle işçi maaşlarının yükseldiğini belirten Işık, şunları kaydetti:

"Temmuz ayında yenilenecek olan sözleşmemize ek bir protokol ile ilave iyileştirmeler yapmaya karar verdik. Yapılan iyileştirmelerle birlikte belediyemizde çalışan güvenlikçilerimiz, Hizmet İş Sendikasına kayıtlı işçilerimiz ve şirket işçilerimiz sendika kesintisi dahil olmak üzere 4 bin 480 lira net ücret alacak. Ek olarak 400 liralık gıda yardımı, 300 lira Ramazan yardımı, 520 lira da yemek yardımı olacak şekilde normal işçilerimize ve işveren sendikamıza üye daimi işçilerimize de her ay 645 lira brüt ek gıda yardımı yapılacak. Belediyemizin verdiği yemek bedeli, ek gıda yarımı, artı net maaşları bir araya getirdiğimizde minimum 5 bin 450 lira aylık ücret belediye çalışanlarımıza hayırlı olsun diyoruz."

Işık, yapılan iyileştirmelerle birlikte bin 700 kişinin çalıştığı Kütahya Belediyesinde asgari ücretin 5 bin 450 olduğunu sözlerine ekledi.

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Hizmet İş Sendikası, Kütahya Belediyesi, Kütahya, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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