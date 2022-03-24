Kütahya Belediyesinden çiftçilere tohum desteği - Son Dakika
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Kütahya Belediyesinden çiftçilere tohum desteği

24.03.2022 15:17
Kütahya Belediyesinden çiftçilere tohum desteği

???????Kütahya Belediyesi, merkeze bağlı bazı mahallelerde çiftçilik faaliyetlerini sürdüren vatandaşlara mısır, yonca, fiğ, yulaf yem tohumu dağıttı.

??????? Kütahya Belediyesi, merkeze bağlı bazı mahallelerde çiftçilik faaliyetlerini sürdüren vatandaşlara mısır, yonca, fiğ, yulaf yem tohumu dağıttı.

Belediye Başkanı Alim Işık, Akkent Mahallesi'ndeki belediyeye ait serada gerçekleştirilen dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, daha önce köy statüsünde olan 26 mahallede tarımsal üretimin sürdüğünü söyledi.

Daha önce de çiftçilere destek olduklarını belirten Işık, şu ifadeleri kullandı:

"Bu 26 mahallemiz, Kütahyalı hemşehrilerimizin doyurulmasında ve beslenmesinde emekleri olan kıymetli mahallelerimiz. Pandemi sürecinin etkisi ile 2 yıldır çiftçilerimiz ciddi sorunlar yaşadı. Daha önce sebze fidesi dağıtımı ile destek olduk. Bu sene de Belediye Meclisimizin aldığı kararla, mahallelerimizin üretimine destek olmak amacıyla yem bitkileri tohumları dağıtıyoruz."

Kütahya Muhtarlar Derneği Başkanı Kadir Mandal da destekten dolayı teşekkür etti.

Törende, 2 bin 860 kilogram yonca, 8 bin 650 kilogram yulaf, 5 bin 850 kilogram adi fiğ ve 10 milyon 550 bin adet mısır yem bitkisi ve tohum dağıtımı yapıldı.

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Kütahya Belediyesi, Alim Işık, Kütahya, Tohum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kütahya Belediyesinden çiftçilere tohum desteği - Son Dakika


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