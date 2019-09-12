Kütahya Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine "Hilal Kart" desteği

Kütahya Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere destek çıkılması amacıyla "Hilal Kart" uygulamasını başlattı.

Belediye Başkanı Alim Işık, Belediye Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen "Hilal Kart" teslim töreninde yaptığı konuşmada, bir seçim vaadini daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Hilal Kart'ın bir sosyal sorumluluk projesi olduğuna dikkati çeken Işık, şöyle konuştu:

"Seçimden önce ihtiyaç sahiplerine bir vaadimiz vardı, 'Sosyal yardıma muhtaç ailelerimizin babası olacağız, onları destekleyeceğiz' demiştik. Bugün bunun ilk programını yapıyoruz. Şu anda 292 ailemize, yaklaşık bin kişiye Kütahya Belediyesi olarak, ailelerin büyüklüğüne göre içine sosyal yardım kredisi yüklenmiş Hilal Kartları dağıtıyoruz. Bu kartla ailenizin ihtiyacı olan ne ise kendi mahallenizdeki bakkaldan bulduğunuzu oradan alacaksınız. Eğer oradakinin fiyatı fazla geldiyse ucuz olan başka bir marketten alabileceksiniz. Kredi kartı kullanır gibi Kütahya Belediyesinin size verdiği Hilal Kartlarla alışverişinizi yapabileceksiniz."

Işık, Hilal Kart için başvuruları almaya devam ettikleri, yapılan değerlendirmeler sonunda ihtiyaç sahiplerine destek olacaklarını sözlerine ekledi.

Her birine 300 ila 410 lira kredi yüklenen kartları alan vatandaşlar ise Belediye Başkanı Işık ve ekibine teşekkür etti.