Son Dakika Haberleri: Kütahya Beyaza Büründü

Kütahya Beyaza Büründü

5 dakika önce

Kütahya'da kar yağışı etkili oldu.

Kütahya Beyaza Büründü, System.String[]
Kütahya'da kar yağışı etkili oldu. Sabah saatlerinde başlayan karla karışık yağmur ilerleyen saatlerde yerini kar yağışına bıraktı.Yoğun kar yağışı kısa sürede kent merkezinde araçları ve binaları beyaza bürüdü.

Kütahya Belediyesi'ne bağlı ekipler ise tuzlama ve kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.

Yağışın ilerleyen saatlerde etkisini daha artırması bekleniyor. (HCA-EFE) - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 01:57 Kaynak: İHA

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