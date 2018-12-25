Kütahya Beyaza Büründü
1 saat önce
- Kütahya beyaza büründüKÜTAHYA - Kütahya'da kar yağışı etkili oldu.
- Kütahya
beyaza büründü
KÜTAHYA - Kütahya'da kar yağışı etkili oldu. Sabah
saatlerinde başlayan karla karışık yağmur ilerleyen saatlerde yerini kar yağışına bıraktı.Yoğun kar yağışı kısa sürede kent merkezinde araçları ve binaları beyaza bürüdü. Kütahya Belediyesi
'ne bağlı ekipler ise tuzlama ve kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.
Yağışın ilerleyen saatlerde etkisini daha artırması bekleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:35 Kaynak: İHA
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