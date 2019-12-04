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Kütahya beyaza büründü

6 saat önce

Kütahya kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı.

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Kütahya kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı. Sabaha saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.


Bazı vatandaşlar, Kütahya'nın yüksek kesimlerine giderek burada karın tadını çıkarttı. Vatandaşlar, burada bol bol fotoğraf çekindi.


Park etmiş araçların ve ağaçların üzeri karla kaplanırken, karın yüksek kesimlerde 7 santimetreye kadar ulaştığı belirtildi.


Bu arada, Kütahya merkeze mevsimin ilk yoğun karının yağması vatandaşları sevindirdi.Vatandaşlar, "Kar rahmettir, berekettir. Beyaz güzelliğini tadını çıkartıyoruz" dedi.


Yetkililer, kar yağışı nedeniyle köy yollarında şimdiye kadar herhangi bir sıkıntının yaşanmadığını bildirdi. - KÜTAHYA

Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 02:00 Kaynak: İHA
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