Kütahya binbir surat hırsız, peruk bakımı yaptırırken yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kütahya binbir surat hırsız, peruk bakımı yaptırırken yakalandı - Son Dakika

Kütahya binbir surat hırsız, peruk bakımı yaptırırken yakalandı

7 saat önce

Binbir surat hırsız, peruk bakımı yaptırırken yakalandıKÜTAHYA'nın yanı sıra bir çok ilde kendisini işçi, inşaat ustası, elektrikçi ile asansör bakımcısı olarak tanıtarak girdiği evlerden hırsızlık yaptığı belirlenen şüphelisi Zelkif Bay (58) peruk bakım yaptırırken yakalandı.

Binbir surat hırsız, peruk bakımı yaptırırken yakalandı

KÜTAHYA'nın yanı sıra bir çok ilde kendisini işçi, inşaat ustası, elektrikçi ile asansör bakımcısı olarak tanıtarak girdiği evlerden hırsızlık yaptığı belirlenen şüphelisi Zelkif Bay (58) peruk bakım yaptırırken yakalandı. Polis ekiplerince yapılan incelemede şüpheli hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, son 2 yıldır faili bulunamayan hırsızlık olaylarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda kendisini işçi, inşaat ustası, tamirci, elektrikçi ve asansör bakımcısı olarak tanıtarak çeşitli kılıklara girip hırsızlık yaptığı tespit edilen şüphelinin Zelkif Bay olduğunu tespit edildi. Şüphelinin Bay'ın Kütahya'ya geldiğinin belirlenmesi üzerine harekete geçen polis ekipleri, Atatürk Bulvarı üzerinde hırsızlık olaylarında kullandığı peruğunun bakımını yaptırırken yakalayarak gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürülen Zelkif Bay'ın 15 yıl cezaevinde kaldıktan sonra 2016 yılında çıkarak hırsızlık yapmaya devam ettiği ve Kütahya'nın yanı sıra Eskişehir, Balıkesir ve Ankara'da da hırsızlık olaylarına karıştığı belirlendi. Ayrıca çeşitli suçlardan kesinleşmiş 21 yıl hapis cezası olduğu ortaya çıkan Zelkif Bay'ın üzerinde işçi yeleği, hırsızlık için girdiği evlerden aldığı değiştirilmiş kimlikler, asansör bakım dosyaları, polis rozeti, suçta kullandığı malzemeler ile Kütahya'da dün meydana gelen hırsızlık olayında çaldığı 10 bin lira değerinde altınlar ele geçirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kütahya binbir surat hırsız, peruk bakımı yaptırırken yakalandı

Kütahya, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 04:59 Kaynak: DHA
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