Kütahya bir hafta sonra tekrar beyaza büründü - Son Dakika
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Kütahya bir hafta sonra tekrar beyaza büründü

09.03.2022 00:32

Kütahya bir hafta sonra tekrar beyaza büründü Kütahya'da gece başlayan kar yağışı, bir hafta sonra kenti tekrar beyaza bürüdü.

Kütahya bir hafta sonra tekrar beyaza büründü

KÜTAHYA - Kütahya'da gece başlayan kar yağışı, bir hafta sonra kenti tekrar beyaza bürüdü. Bir anda etkisini artıran kar yağışı sonrası park ve bahçelerde güzel görüntüler oluşturdu.

Kar yağışıyla birlikte tarihi konakların bulunduğu Germiyan Sokak, seyrine doyulmaz manzara oluştu.

Kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığının 10 santimetreye kadar ulaştığı öğrenildi.

Vatandaşlar, Mart ayında yağan karın, "Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır" atasözünü hatırlattığını ifade ettiler.

Kütahya bir hafta sonra tekrar beyaza büründü
Kütahya bir hafta sonra tekrar beyaza büründü
Kütahya bir hafta sonra tekrar beyaza büründü

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Kütahya, Mart, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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