Son Dakika Haberleri: Kütahya Çanakkale'deki Deprem Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'da da Hissedildi

Kütahya Çanakkale'deki Deprem Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'da da Hissedildi

4 dakika önce

Çanakkale'deki deprem Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'da da hissedildiÇANAKKALE'de Richter ölçeğine göre 5.0 büyüklüğünde meydana gelen deprem Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'da da hissedildi.

Kütahya Çanakkale'deki Deprem Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'da da Hissedildi, System.String[]
Çanakkale'deki deprem Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'da da hissedildi

ÇANAKKALE'de Richter ölçeğine göre 5.0 büyüklüğünde meydana gelen deprem Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'da da hissedildi. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde vatandaşlar sokağa çıktı.

Saat 21.23'te merkez üssü Çanakkale Ayvacık'ta 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'da da hissedildi. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde daha şiddetli hissedilen deprem can ve mal kaybına neden olmazken, bazı vatandaşlar ev ve işyerlerini terk edip dışarı çıktı. Mahmut Ulusoy, "İşten geldim yemeğimi yedim, çayımı içtim. Deprem olduğu sırada evde ailecek televizyon izliyorduk. Çanakkale bize oldukça uzak mesafede olmasına rağmen biz de hissettik" dedi. Demiryolu çalışanı Ahmet Peker ise deprem olduğu sırada lokalde arkadaşları ile oturduklarını ve dışarı çıktılarını söyledi.

Eskişehir ve Bilecik'te ise hafif şekilde hissedilen deprem paniğe yol açmazken, depremi hissedenler sosyal medyada paylaşımlarda bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 11:51 Kaynak: DHA

Bilecik, Eskişehir, Kütahya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çanakkale'de Korkutan Deprem! İstanbul'da da Hissedildi Kızılay'dan Çanakkale'deki Depremle İlgili İlk Açıklama

Deprem Uzmanı Şükrü Ersoy, Vatandaşları Uyardı: Dikkatli Olmalarında Fayda Var Çanakkale Belediye Başkanı, Deprem Sonrası Sokağa Çıkan Vatandaşlara Çağrıda Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 23:55:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kütahya Çanakkale'deki Deprem Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'da da Hissedildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]