KÜTAHYA Çatıda mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı - Son Dakika

Çatıda mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde 3 katlı apartmanın çatısında mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Tavşanlı ilçesine bağlı Çukurköy Mahallesi Gürpınar Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanın çatısında köpek olduğunu görenler, durumu Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine itfaiye ekipleri, köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Merdivenlerden çatı katına çıkan itfaiye ekipleri, köpeği bir süre oyalayıp sakinleşmesini sağladıktan sonra yakalayıp aşağıya indirdi. Görevliler çatıdan indirdikleri köpeği sağlık kontrolü için Hayvan barınağına götürdü.

Mahalle sakinlerinden Halil İbrahim Karaman, köpeğin seslerini duyduktan sonra itfaiyeye haber verdiklerini ifade ederek, 'Köpeğin havlama sesleri ile yukarılara baktığımızda çatıda kiremitlerin üzerinde gördük. Daha sonra polis, itfaiye ve ev sahibi Erhan Yaylacıklı'ya haber verdik. Merdivenlerden yukarı çıktığını düşünüyoruz. Görevliler geldi ve çatıda kiremitlerin üzerine çıkarak köpeği yakaladılarö dedi.