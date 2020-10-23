Son dakika haber! Kütahya Cezaevi'ndeki yangın söndürüldü - Son Dakika

Son dakika haber! Kütahya Cezaevi'ndeki yangın söndürüldü
23.10.2020 11:46
Son dakika haber: Kütahya Cezaevi'ndeki yangın söndürüldü Kütahya E Tipi Kapalı Cezaevi D blokta çıkan yangın söndürüldü.
Kütahya Cezaevi'ndeki yangın söndürüldü
KÜTAHYA - Kütahya E Tipi Kapalı Cezaevi D blokta çıkan yangın söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Kütahya E Tipi Kapalı Cezaevi D blok 5 numarada adli mahkumların kaldığı, toplam 26 kişinin bulunduğu yatakhane bölümünde "eşini öldürmekten dolayı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan" hükümözlü Erkan T.'nin yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle yatak ve battaniyeyi tutuşturması sonucu yangın çıktı. Kütahya itfaiye ekiplerince ve cezaevi görevlilerince yangına müdahale edilirken, yaklaşık 40 dakikalık çalışma sonucu yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın söz konusu olmadığı bildirildi.
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