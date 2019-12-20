Kütahya cezaevine kargolanan süs kabağından uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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Kütahya cezaevine kargolanan süs kabağından uyuşturucu çıktı

6 saat önce

Cezaevine kargolanan süs kabağından uyuşturucu çıktıKütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki kapalı cezaevine kargo ile gönderilen süs kabağının içinden 20 gram esrar maddesi çıktı.

Cezaevine kargolanan süs kabağından uyuşturucu çıktı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki kapalı cezaevine kargo ile gönderilen süs kabağının içinden 20 gram esrar maddesi çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan 1'i infaz koruma memuru 3 şüpheliden, kargoyu gönderen E.K. tutuklandı.

Bilecik'te oturan E.K., bir yakının kaldığı Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki kapalı cezaevine içerisine 20 gram esrar uyuşturucu maddesi gizlediği süs balkabağı gönderdi. Kargonun alıcı kısmına M.E.?nin adını yazan şüpheli E.K., aynı cezaevinde infaz koruma memuru olan İ.G.?nin cep telefonu numarasını irtibat hanesine yazdı. Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri de kargo ile uyuşturucu geleceği bilgisi üzerine harekete geçti. Mahkeme kararıyla kargo şirketinde arama yapan polis ekipleri Tavşanlı Cezaevine gidecek olan paketi açtıklarında süs balkabağı buldu. Kabak içerisinde detaylı aramada ise 20 gram esrar uyuşturucu maddesi gizlendiğini tespit etti.

Olayla ilgili Bilecik'ten kargoyu gönder E.K., kargo paketinde ismi yazan M.E. ile telefon numarası yazan infaz koruma memuru İ.G.?yi gözaltına aldı. Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan şüpheliler geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden kargoda adı yazılı M.E. ifadesinin ardından, infaz koruma memuru İ.G. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Kargo paketini gönderen E.K. ise tutuklanarak cezaevine konuldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kütahya cezaevine kargolanan süs kabağından uyuşturucu çıktı

Tavşanlı, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 12:37 Kaynak: DHA
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