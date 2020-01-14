Kütahya Çini Müzesi ücretsiz - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kütahya Çini Müzesi ücretsiz - Son Dakika

Kütahya Çini Müzesi ücretsiz

6 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Türkiye'nin ilk ve tek Çini Müzesi'ne girişler ücretsiz oldu.

Kütahya Çini Müzesi ücretsiz, System.String[]

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Türkiye'nin ilk ve tek Çini Müzesi'ne girişler ücretsiz oldu.


Tanınırlığı ve ziyaretçi sayısını artırmak, müze bilincini geliştirmek amacıyla 27 Aralık 2019 tarih ve 469 sayılı Döner Sermaye İşletmesi Yönetim Kurulu Kararıyla Kütahya Çini Müzesi ziyaretleri ücretsiz hale getirildi.


Germiyan Beyi 2. Yakup tarafından külliye olarak yaptırılan ve günümüzde müze olarak hizmet veren tarihi yapıda 14. yüzyıldan günümüze kadar Kütahya ve İznik'te üretilen çini mimari elemanlar, çini kitabeler, çini vazo, tabak, pano ve çiniden yapılma ev gereçleri sergileniyor.


Kütahya'da 4'ü Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı, 8'i özel müze olmak üzere toplam 12 müze bulunuyor. - KÜTAHYA

Türkiye, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 06:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Emin Taha 3. kez DEİK Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı seçildi
Son dakika: Rusya, Türkiye karşıtı General Hafter'in ateşkese olumlu baktığını duyurdu Türkiye'nin yerli ve milli ilk motoru yarın teslim ediliyor ABD'den dikkat çeken S-400 açıklaması: Türkiye baskıya boyun eğmedi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2020 00:39:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kütahya Çini Müzesi ücretsiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]