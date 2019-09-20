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Kütahya Çinikent Özel Eğitim Okulu'nda aşure etkinliği

19 dakika önce

Kütahya Çinikent Özel Eğitim Okulu'nda Muharrem Ayı nedeniyle aşure etkinliği düzenlendi.

Kütahya Çinikent Özel Eğitim Okulu'nda aşure etkinliği, System.String[]

Kütahya Çinikent Özel Eğitim Okulu'nda Muharrem Ayı nedeniyle aşure etkinliği düzenlendi.


Aşure etkinliğine İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve Eğitim Bir Sen Kütahya 1 No'lu Şube Başkanı Fatih Köse'nin katıldığı etkinlikte öğrenci, öğretmen ve velilere aşure ikram edildi.


Etkinlikte aşure kazanının başına geçen Müdür Hasan Başyiğit davetlilere aşure dağıttı. - KÜTAHYA

Eğitim Bir Sen, Muharrem Ayı, Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:47 Kaynak: İHA
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