Kütahya Çinikent Özel Eğitim Okulu'nda aşure etkinliği
19 dakika önce
Kütahya Çinikent Özel Eğitim Okulu'nda Muharrem Ayı nedeniyle aşure etkinliği düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:47 Kaynak: İHA
Kütahya Çinikent Özel Eğitim Okulu'nda Muharrem Ayı nedeniyle aşure etkinliği düzenlendi.
Aşure etkinliğine İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve Eğitim Bir Sen Kütahya 1 No'lu Şube Başkanı Fatih Köse'nin katıldığı etkinlikte öğrenci, öğretmen ve velilere aşure ikram edildi.
Etkinlikte aşure kazanının başına geçen Müdür Hasan Başyiğit davetlilere aşure dağıttı. - KÜTAHYA
Gaziler Günü töreninde sunucu öğretmene başörtü protestosu Emniyet Müdürleri Atama Kararnamesi ile 49 ilin emniyet müdürü değişti Son dakika: Mahkeme Başkanı, Minik Leyla'nın katil zanlısına sert çıktı: Niye sırıtıyorsun? Son Dakika: Savunma Sanayii Başkanı: S-400'ler Aralık'ta kurulmuş olacak