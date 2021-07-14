KÜTAHYA'DA 1,5 TONLUK BOĞA, 60 BİN LİRAYA SATIŞA ÇIKARILDI - Son Dakika

KÜTAHYA'nın Çöğürler Köyü'nde muhtar Cevdet Kalem (48) ve oğlu Ramazan Kalem'in (19) yetiştirerek 'Paşa' adını verdiği 1,5 tonluk boğa, Kurban Bayramı nedeniyle 60 bin liraya satışa çıkarıldı.

Çöğürler Köyü'nde muhtarlığın yanı sıra besicilikle uğraşan Cevdet Kalem'in oğlu Ramazan Kalem'e hediye ettiği simental cinsi boğa, 1,5 tonluk ağırlığıyla dikkat çekiyor. Yetiştirip 'Paşa' adını verdiği boğayı Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala görücüye çıkaran baba-oğul, 60 bin lirada fiyat biçti. Yaklaşık 20 yıldır hayvancılıkla uğraştığını söyleyen Çöğürler köyü muhtarı Cevdet Kalem, "Kurbanlık hayvan yetiştiriyoruz. Bu Paşa'mızı da 3 yıl önce kendine sermaye yapması oğluma hediye etmiştim. Hayvancılığı çok seviyor. Paşa'yı nasip olursa Cumhurbaşkanımız için hazırladık. İnşallah kurban olarak ona nasip olur. Cumhurbaşkanımızı Kütahya muhtarları olarak çok seviyoruz" dedi.

"GÖZÜM GİBİ BAKIYORUM"

Ramazan Kalem ise, boğayı istediği fiyata satıp kendisine hayvan yetiştirmek için sermaye yapmak istediğini belirterek, 'Tarım ve hayvancılıkla uğraşıyorum. Paşa ismini verdiğimiz boğamızı babam bana 16 yaşındayken hediye etti. 3 yıldır gözüm gibi bakıyorum. Yediğimiz, içtiğimiz ayrı gitmedi. Yaklaşık 1 ton 500 kilo ağırlığında. İlk göz ağrımız. Daha önce hiç böyle bir boğamız olmadı. Sattığımda hayvancılık için kendime sermaye yapmayı düşünüyorum" diye konuştu.