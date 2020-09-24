Kütahya'da 1 ayda yakalanan 57 zanlıdan 5'i tutuklandı - Son Dakika

Yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Ağustos ayında 350 paket içi tütün ile doldurulmuş makaron ele geçirilirken, yakalanan 1 kişi serbest bırakıldı.

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