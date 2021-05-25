Kütahya'da 1 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı - Son Dakika

Kütahya'da polis uygulama noktasında durdurulan araç içerisinde bulunan iki kişinin yapılan kontrollerinde, bin 59 gram uyuşturucu metamfetamin maddesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde iki şahsın uyuşturucu sevkiyatı yapabileceği bilgisine ulaşıldı. Kimlikleri tespit edilen şahısların içerisinde bulunduğu araç Kütahya girişindeki polis uygulama noktasında durduruldu. Şahısların yapılan kontrollerinde, 12 parça halinde bin 59 gram gelen metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

(Hüseyin Efe/İHA)