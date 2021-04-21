Kütahya'da 1 köye koronavirüs karantinası - Son Dakika

Kütahya'da 1 köye koronavirüs karantinası

KÜTAHYA'nın Aslanapa ilçesine bağlı Aslıhanlar köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında 10 gün karantinaya alındı.

KÜTAHYA'nın Aslanapa ilçesine bağlı Aslıhanlar köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında 10 gün karantinaya alındı. Aslanapa İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Vekili Özgür Pelvan başkanlığında toplandı. Son günlerde vakaların sık görüldüğü, yaklaşık 350 nüfuslu Aslıhanlar köyünde bireysel izolasyonun yeterli olmayacağı belirtilerek, 10 günlük karantina uygulanması kararı alındı. Kararda, "Covid-19 pozitif vakalardaki artış nedeniyle bireysel izolasyonun yeterli olamayacağı alınan tedbirlerin bulaşın yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla Aslıhanlar köyünde karantina uygulaması başlatılmasına karar verildi. Karantina altına alınan köyde vatandaşlarca vefa sosyal destek ekiplerine bildirilen ihtiyaçların ilgili kurumlarca karşılanmasına, karantina altına alınan köyde kamu binaları ve özel sektör işletmeleri market, bakkal, pastane, fırın ve alışveriş yerlerinin açık tutulmasına, bakkalların 10.00-20.00 saatleri arasında hizmet verebilmesine, Aslıhanlar İlkokulu'nda karantina süreci boyunca eğitime ara verilmesine karar verildi" denildi.Jandarma ekipleri de köyün giriş ve çıkışlarını bariyerlerle kapatarak, önlem aldı.



Son Dakika

Yerli kripto para borsası THODEX'e saatlerdir giriş yapılamıyor! Yatırımcılar şirketin batmış olabileceğinden endişe ediyor

FETÖ'nün hücre evine baskın! Firari astsubay saklandığı çatıda bulundu

Gelmiş geçmiş en iyi basketbol oyuncuları arasında gösterilen Pippen'ın oğlu hayatını kaybetti

Rusya, gerçekte yapamadığını videodan yaptı! Türk SİHA'larının vurulduğu görüntüleri yayınladılar

Altının kilogramı 468 bin 500 liraya yükseldi

Altaylı'dan yeni bir Kabine iddiası daha: Daha çok isim var, değişiklikler hazirana ertelendi

Boğaz manzaralı yalısından "Evde kal" çağrısı yapan Arzu Sabancı'ya tepki yağıyor

Davutoğlu'ndan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak atanan Derya Yanık için dikkat çeken paylaşım