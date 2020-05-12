Kütahya'da 1 mahalle ve 4 sokağa karantina - Son Dakika

Kütahya'da 1 mahalle ve 4 sokağa karantina
KÜTAHYA - Kütahya Valiliği, Perli Mahallesi'nin tamamı ile Gaybiefendi Mahallesi'nde 4 sokağa karantina uygulanacağını duyurdu.
Kütahya Valiliği, artan korona virüs vakaları üzerine Perli Mahallesi ile Gaybiefendi Mahallesi'nde 14 gün karantina uygulanacağını açıkladı.
Kütahya İl Hıfzıssıhha Kurulunca, korona virüs vakaları üzerine Perli Mahallesi'nin tamamı ile Gaybiefendi Mahallesi'ndeki Uğur, Kanal, Seyhan ve Kızılırmak sokaklarının 14 gün süreyle karantinaya alınması kararlaştırıldı.
Karantinada, vatandaşların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanacak.
Valilik tarafından duyurulan karantina uygulamasında, mahalle ve sokaklardaki market, bakkal, pastane, fırın ve alışveriş yerleri açık kalacağı belirtildi.